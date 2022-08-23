Пушилин обвинил Запад в ударе по администрации в Донецке

23 августа 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли центр Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад причастен к обстрелу его администрации в Донецке. Обращение Пушилина опубликовано в его telegram-канале. «Использовались снаряды калибра 155-мм образца НАТО. По сути, Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских лиц в Донецке», — сказал Пушилин. Днем 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка. Снаряды попали в администрацию Дениса Пушилина. В результате обстрела погибло три человека, минимум шесть получили ранения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад причастен к обстрелу его администрации в Донецке. Обращение Пушилина опубликовано в его telegram-канале. «Использовались снаряды калибра 155-мм образца НАТО. По сути, Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских лиц в Донецке», — сказал Пушилин. Днем 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка. Снаряды попали в администрацию Дениса Пушилина. В результате обстрела погибло три человека, минимум шесть получили ранения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.