Пушилин обвинил Запад в ударе по администрации в Донецке

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
ВСУ обстреляли центр Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад причастен к обстрелу его администрации в Донецке. Обращение Пушилина опубликовано в его telegram-канале.

«Использовались снаряды калибра 155-мм образца НАТО. По сути, Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских лиц в Донецке», — сказал Пушилин.

Днем 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка. Снаряды попали в администрацию Дениса Пушилина. В результате обстрела погибло три человека, минимум шесть получили ранения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад причастен к обстрелу его администрации в Донецке. Обращение Пушилина опубликовано в его telegram-канале. «Использовались снаряды калибра 155-мм образца НАТО. По сути, Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских лиц в Донецке», — сказал Пушилин. Днем 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка. Снаряды попали в администрацию Дениса Пушилина. В результате обстрела погибло три человека, минимум шесть получили ранения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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