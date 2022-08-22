«Новые люди» предложили новый вид дохода для россиян

Александр Демин предложил новые способы борьбы с борщевиком в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Новые люди» предложила новые способы борьбы с борщевиком в России, а одновременно и новый вид дохода для населения. Речь идет о предприятиях по переработке этого растения, а также о введении выплат для россиян, борющихся с борщевиком.

«Можно построить завод, который будет перерабатывать борщевик для разных назначений, от сахара до целлюлозной упаковки. А во-вторых, это возможность дать зарабатывать людям на земле. Например, выплачивать 30 тысяч рублей за сбор и отправку на переработку условного гектара борщевика — это нормальные деньги. Появятся новые рабочие места, будет производиться дополнительный товар и решаться проблема распространения опасного растения. Тогда это будет не просто борьба с сорняками, а возможность сделать новый экономически выгодный товар», — пояснил кандидат в свердловские губернаторы от «Новых людей» Александр Демин. Инициативы были представлены на прошедшем в Екатеринбурге круглом столе с сельхозпроизводителями и движением «Федеральный сельсовет». Мероприятие провели Демин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Участники круглого стола отметили, что борщевик Сосновского сейчас заполоняет не только сельскую местность, но и городские территории. К примеру, по словам Александра Демина, в Свердловской области в 2022 году борщевиком заражено 407 гектаров, а за последние 3 года площадь «поражения» практически утроилась.

При этом по словам специалистов, его прямая химическая обработка — абсолютно неэффективный способ борьбы с растением, который может привести к экологической катастрофе. А переработка — безвредный и экономически выгодный механизм. По словам Василия Мельниченко, руководителя общественного движения «Федеральный сельсовет», каждая тонна зеленого борщевика позволяет произвести 170-200 кг сахара, 50 литров биобутанола (зеленого топлива) или 25 кг водорода.

В ходе круглого стола также был представлен рейтинг регионов, составленный исходя из того, насколько остро там стоит проблема борщевика. «За последний месяц я был в Белгородской области, Смоленской, Кировской, Свердловской, сегодня в Пскове. Везде заросли борщевика. Страдают люди и животные, в основном дети получают ожоги по незнанию. Мы уже работаем над комплексным индексом борщевиком. Можем назвать лидеров в борщевичном антирейтинге. Это Ленинградская область, Пермский край, Московская область, Кировская область, Тверская область», — сообщил Владислав Даванков.