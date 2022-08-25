Челябинский губернатор назначил первого замминистра спорта

26 августа 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Первым замминистра спорта региона стала Анна Кодина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра спорта. Им стала Анна Кодина. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Кодину Анну Александровну первым заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Кодина уже имеет опыт руководителя. До назначения она занимала пост начальника управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. В мае министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Вслед за Соколовым из министерства уволили его зама Александра Казакова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра спорта. Им стала Анна Кодина. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Кодину Анну Александровну первым заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Кодина уже имеет опыт руководителя. До назначения она занимала пост начальника управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. В мае министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Вслед за Соколовым из министерства уволили его зама Александра Казакова.