Французы предложили властям последовать примеру Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Французские пользователи поддержали решение президента России Владимира Путина увеличить численность военных в штате Вооруженных сил РФ. По мнению читателей газеты Le Figaro, меры предосторожности российского лидера оправданы безумством европейских лидеров.

«Он прав. Угрозы, исходящие от диктаторов ЕС, только возрастают. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц вкладывает в свою армию 100 миллиардов долларов, что намного больше, чем российский военный бюджет. Учитывая, что у его порога находятся сумасшедшие, готовые лишить своих людей энергии и ввергнуть их в нищету, это мудрая мера предосторожности», — написал пользователь под ником «Большое падение».

Комментаторы призвали французские власти последовать примеру Путина. «Он совершенно прав, мы должны поступить так же: этого требует ситуация в пригородах», — считает читатель СИБИЧЕ.

Его поддержал Freddy7: «Франция, возможно, также была бы заинтересована в том, чтобы увеличить свою оборону в аналогичных пропорциях». Барон де Шарлюс добавил: «Было время не так давно, когда численность армии во Франции составляла чуть более 80 000 человек. Чтобы дать вам представление, это означает, что мы могли бы разместить всю армию на стадионе „Стад де Франс“. Наш Шупине, который любит переодеваться в солдат, мог бы пойти по стопам России и издать указ о подобной мере. Это не было бы роскошью».

Некоторые читатели посмеялись над уязвимым положением украинского президента Владимира Зеленского на фоне расширения российской армии. «Зеленский, должно быть, вспотел…» — написал аноним.

Путин подписал указ об увеличении штатной численности военных ВС РФ до 1,15 млн человек 25 августа. Согласно предыдущему указу от 2017 года, в штате российских Вооруженных сил состояло 1,013 млн военных.