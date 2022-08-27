RT: власти США собирают с граждан оружие для помощи ВСУ

28 августа 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Власти США просят граждан отдать свое оружие для отправки на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США просят население сдать оружие полиции для отправки его на Украину. Об этом стало известно из местного telegram-канала «City of Miami». Местная мэрия запустила в соцсетях акцию: американцам предлагают сдать оружие и получить взамен подарочные карты. Так, за винтовку дадут карту номиналом 100 долларов, а за АК-47 — 150 долларов, передает RT. При этом сбор проводят в определенном месте, в назначенный промежуток времени. Так власти Майами хотят «убить двух зайцев»: сократить число вооруженных людей и помочь Украине в спецоперации. Ранее член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступили против продолжения финансовой помощи Украине. Как утверждает Бишоп, Америка потратила на помощь украинской армии гораздо больше, чем любой другой из европейских союзников.

Власти США просят население сдать оружие полиции для отправки его на Украину. Об этом стало известно из местного telegram-канала «City of Miami». Местная мэрия запустила в соцсетях акцию: американцам предлагают сдать оружие и получить взамен подарочные карты. Так, за винтовку дадут карту номиналом 100 долларов, а за АК-47 — 150 долларов, передает RT. При этом сбор проводят в определенном месте, в назначенный промежуток времени. Так власти Майами хотят «убить двух зайцев»: сократить число вооруженных людей и помочь Украине в спецоперации. Ранее член палаты представителей США и партии республиканцев Дэн Бишоп выступили против продолжения финансовой помощи Украине. Как утверждает Бишоп, Америка потратила на помощь украинской армии гораздо больше, чем любой другой из европейских союзников.