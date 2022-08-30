Певица призналась, что клип монтировали в последние два дня ее отпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) выпустила новый клип к песне «Плачешь», который успела снять во время своего отпуска в Лос-Анджелесе (США). Ролик исполнительница опубликовала у себя на YouTube-канале.

«Ура, товарищи! Полетели. Очень надеюсь на вашу максимальную поддержку, лайки на Ютубчике, комменты, репост моего поста и все, что хотите. Я очень для вас старалась! И все читаю», — написала Клава Кока. Видео снимали летом 2022 года в Лос-Анджелесе (США), куда певица отправилась в отпуск.

По признанию девушки, она сама срежиссировала клип, а снимать ей помогал ее близкий друг, который ранее набил ей первую тату. «Монтировали за компом в последние два дня моего отпуска с утра до ночи, потом еще доделывали онлайн. Чисто наш стиль. А все говорят, что получился чуть ли не лучший клип», — написала Клава Кока. Помимо певицы, в новом видео засветились ребята из Тик-ток команд Dream team и XO.

Клава Кока приезжала в Екатеринбург 20 августа, чтобы поздравить горожан в 299-летие города и презентовать свою новую песню «Плачешь». На концерте собралось так много людей, что даже началась давка. После выступления певицы многие не могли уехать домой: в Академическом, где проходил концерт Клавы Коки, местным жителям пришлось руками переставить автомобиль, загородивший проезд.