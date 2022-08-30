Осужденный солист «Курары» вновь даст концерт в Екатеринбурге

Последний раз «Курара» выступала в Екатеринбурге на «Ночи музыки», после которой на солиста Ягодина завели дело о дискредитации армии РФ Фото: Дарья Попова © URA.RU

Солист свердловской музыкальной группы «Курара» Олег Ягодин и его команда впервые после суда выступят перед екатеринбуржцами. Акустический концерт пройдет 3 сентября на площадке Музея Андеграунда. Об этом рассказали представители музея.

«После фееричных концертов в Москве и Санкт-Петербурге группа „Курара“ вернулась в Екатеринбург и уже 3 сентября даст акустический концерт во дворе Музея Андеграунда», — говорится в анонсе мероприятия. В программе значатся хиты «Курары» разных лет.

Мероприятие пройдет 3 сентября в 19.00 во дворе Музея Андеграунда (ул. Добролюбова, 4в). Стоимость билетов от 1000 рублей.

11 августа лидера группы «Курара» Олега Ягодина признали виновным в дискредитации армии РФ. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу, которую он выкрикнул во время выступления на фестивале Ural Music Night. Данное высказывание оказалось дискредитирующим российскую армию, которая сейчас участвует в спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российские власти объяснили, что пытались сохранить жизни русскоязычного населения Украины другим способом, но это оказалась невозможно. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.