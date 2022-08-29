Адвокат Ройзмана отказался спорить с решением суда

Евгений Ройзман отпущен судом домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не стал обжаловать решение суда о запрете публикаций в соцсетях и посещения публичных мероприятий. Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Владислав Идамжапов.

«Последний срок обжалования был вчера. Мы решили этого не делать», — рассказал Идамжапов.

Он также отметил, что новых заседаний по делу Ройзмана назначено не было. Следствие собирает доказательства по его уголовному делу.

Ройзмана задержали 24 августа по делу о дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику, а также некоторые иконы. Позднее суд отправил экс-мэра домой при условии, что он не будет вести аккаунты в соцсетях и не станет участвовать в публичных мероприятиях.