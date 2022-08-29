29 августа 2022

Адвокат Ройзмана отказался спорить с решением суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман отпущен судом домой Фото:

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не стал обжаловать решение суда о запрете публикаций в соцсетях и посещения публичных мероприятий. Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Владислав Идамжапов.

«Последний срок обжалования был вчера. Мы решили этого не делать», — рассказал Идамжапов.

Он также отметил, что новых заседаний по делу Ройзмана назначено не было. Следствие собирает доказательства по его уголовному делу.

Ройзмана задержали 24 августа по делу о дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику, а также некоторые иконы. Позднее суд отправил экс-мэра домой при условии, что он не будет вести аккаунты в соцсетях и не станет участвовать в публичных мероприятиях.

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Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не стал обжаловать решение суда о запрете публикаций в соцсетях и посещения публичных мероприятий. Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Владислав Идамжапов. «Последний срок обжалования был вчера. Мы решили этого не делать», — рассказал Идамжапов. Он также отметил, что новых заседаний по делу Ройзмана назначено не было. Следствие собирает доказательства по его уголовному делу. Ройзмана задержали 24 августа по делу о дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику, а также некоторые иконы. Позднее суд отправил экс-мэра домой при условии, что он не будет вести аккаунты в соцсетях и не станет участвовать в публичных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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