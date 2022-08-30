30 августа 2022

Мэрия Перми: сбор денег c родителей на флаги РФ в школы незаконен

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, герб пермского края, флаг россии, пермская городская дума, герб перми, администрация города перми
Госсимволы закуплены в школы за счет бюджета Фото:

Закупка флагов и гербов России в школьные кабинеты за счет средств родителей учеников нарушает закон. Кроме того, наличие этих символов в каждом кабинете не является обязательным. Так ответили в администрации Перми на информацию о сборе денег в одной из школ города.

«Флаги для проведения мероприятий в школах города закуплены и установлены за счет средств бюджета, что подтверждается соответствующими финансовыми документами. Наличие флага и герба в классах не является обязательным. Сбор денег у родителей на любые цели является незаконным, за исключением платных образовательных услуг, закрепленных локальными нормативными актами образовательных учреждений», — сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми.

Ранее в редакцию URA.RU обратилась мать одного из учеников школы №127. Она сообщила, что в класс ее ребенка по просьбе учителя решено купить флаг и герб России. Деньги на это взяли из фонда класса, который пополняется за счет родителей школьников. С начала этого учебного года во всех школах России неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Учебные заведения обеспечиваются триколорами за счет бюджета.

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Закупка флагов и гербов России в школьные кабинеты за счет средств родителей учеников нарушает закон. Кроме того, наличие этих символов в каждом кабинете не является обязательным. Так ответили в администрации Перми на информацию о сборе денег в одной из школ города. «Флаги для проведения мероприятий в школах города закуплены и установлены за счет средств бюджета, что подтверждается соответствующими финансовыми документами. Наличие флага и герба в классах не является обязательным. Сбор денег у родителей на любые цели является незаконным, за исключением платных образовательных услуг, закрепленных локальными нормативными актами образовательных учреждений», — сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми. Ранее в редакцию URA.RU обратилась мать одного из учеников школы №127. Она сообщила, что в класс ее ребенка по просьбе учителя решено купить флаг и герб России. Деньги на это взяли из фонда класса, который пополняется за счет родителей школьников. С начала этого учебного года во всех школах России неделя будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Учебные заведения обеспечиваются триколорами за счет бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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