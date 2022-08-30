В пермской школе флаг и герб РФ покупают за счет родителей

Флаг и герб РФ теперь неотъемлемые атрибуты школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В школе №127 Перми родителям учеников 6 класса объявили, что флаг и герб Российской Федерации в кабинет будут куплены за счет фонда класса. Несмотря на несущественную сумму, многих это возмутило, так как деньги на оснащение школ государственной символикой выделялись из федерального бюджета, рассказала URA.RU мама одной из учениц Валерия (имя изменено — URA.RU).

«О том, что деньги на флаг и герб будут изъяты из фонда класса, нам сообщили в родительском чате. Дело не в сумме, а в том, что по всем каналам говорят о выделении федеральных денег на это, а на деле все опять делают за счет родителей», — подчеркивает она.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края закупают для школ флаги и гербы России, так как по инициативе правительства РФ, с 1 сентября дети будут начинать неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Глава регионального минобра Раиса Кассина говорила, что приобретаются девятиметровые флагштоки, большие и настольные флаги РФ, а также гербы страны. Деньги на это должны быть выделены из федерального бюджета, отмечала она. Депутаты Пермской гордумы просили чиновников мэрии представить информацию о готовности школ к новой церемонии.

URA.RU направило в администрацию Перми запрос просьбой прокомментировать требование руководства школы №127 о покупке флагов и гербов родителями. На момент публикации ответ не последовал. Редакция опубликует его, как только он будет получен.