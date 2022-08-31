31 августа 2022

Власти оправдали чиновников, отобравших детей у свердловчанки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, подросток, мягкая игрушка, девочка
Органы опеки забрали детей у приемной матери Фото:

Органы опеки забрали приемных детей у свердловчанки Виктории Земляной, поскольку появилась информация об опасности их нахождения в семье. Об этом URA.RU сообщили в министерстве социальной политики региона.

«Решение об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье», — сообщил представитель министерства. Он подчеркнул, что некоторые из воспитываемых женщиной детей пожаловались в органы опеки и признались, что им тяжело там жить.

Виктория Земляная заявила, что органы опеки насильно забрали ее приемного сына и заставили отдать остальных, которых она взяла из детского дома. Женщина опубликовала видео, на котором дети плачут и сопротивляются, однако силовики все равно уводят их из дома. Три ребенка спрятались на крыше. Свердловчанка приняла решение обращаться в прокуратуру региона.

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Органы опеки забрали приемных детей у свердловчанки Виктории Земляной, поскольку появилась информация об опасности их нахождения в семье. Об этом URA.RU сообщили в министерстве социальной политики региона. «Решение об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье», — сообщил представитель министерства. Он подчеркнул, что некоторые из воспитываемых женщиной детей пожаловались в органы опеки и признались, что им тяжело там жить. Виктория Земляная заявила, что органы опеки насильно забрали ее приемного сына и заставили отдать остальных, которых она взяла из детского дома. Женщина опубликовала видео, на котором дети плачут и сопротивляются, однако силовики все равно уводят их из дома. Три ребенка спрятались на крыше. Свердловчанка приняла решение обращаться в прокуратуру региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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