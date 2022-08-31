Власти оправдали чиновников, отобравших детей у свердловчанки

01 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Органы опеки забрали детей у приемной матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Органы опеки забрали приемных детей у свердловчанки Виктории Земляной, поскольку появилась информация об опасности их нахождения в семье. Об этом URA.RU сообщили в министерстве социальной политики региона. «Решение об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье», — сообщил представитель министерства. Он подчеркнул, что некоторые из воспитываемых женщиной детей пожаловались в органы опеки и признались, что им тяжело там жить. Виктория Земляная заявила, что органы опеки насильно забрали ее приемного сына и заставили отдать остальных, которых она взяла из детского дома. Женщина опубликовала видео, на котором дети плачут и сопротивляются, однако силовики все равно уводят их из дома. Три ребенка спрятались на крыше. Свердловчанка приняла решение обращаться в прокуратуру региона.

Органы опеки забрали приемных детей у свердловчанки Виктории Земляной, поскольку появилась информация об опасности их нахождения в семье. Об этом URA.RU сообщили в министерстве социальной политики региона. «Решение об отстранении родителя от исполнения обязанностей было обусловлено сообщением приемного ребенка о жестоком обращении в семье», — сообщил представитель министерства. Он подчеркнул, что некоторые из воспитываемых женщиной детей пожаловались в органы опеки и признались, что им тяжело там жить. Виктория Земляная заявила, что органы опеки насильно забрали ее приемного сына и заставили отдать остальных, которых она взяла из детского дома. Женщина опубликовала видео, на котором дети плачут и сопротивляются, однако силовики все равно уводят их из дома. Три ребенка спрятались на крыше. Свердловчанка приняла решение обращаться в прокуратуру региона.