Генпрокурор РФ помог матери из Челябинска получить социальные выплаты

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы Челябинска и чиновников. В органах соцзащиты женщине отказывали в ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова проведена проверка в связи с обращением жительницы Челябинска о нарушении ее права на получение соцвыплаты. Ранее женщина обратилась в органы соцзащиты населения Челябинска с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и ей отказали, мотивируя это тем, что среднедушевой доход семьи превышает размер прожиточного минимума области», — заявили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем, при проведении расчетов в качестве дохода необоснованно были учтены компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, отмечают в пресс-службе. Помимо этого, должностными лицами управления СЗН нарушены сроки рассмотрения обращения.
Прокурор внес представление об устранении нарушений закона начальнику управления социальной защиты. А по иску прокурора суд также взыскал в пользу женщины невыплаченные денежные средства в размере более 87 тыс. рублей.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»