Генпрокурор РФ помог матери из Челябинска получить социальные выплаты

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова восстановлены права жительницы Челябинска

После вмешательства Генпрокуратуры челябинке выплатили более 87 тыс. рублей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы Челябинска и чиновников. В органах соцзащиты женщине отказывали в ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова проведена проверка в связи с обращением жительницы Челябинска о нарушении ее права на получение соцвыплаты. Ранее женщина обратилась в органы соцзащиты населения Челябинска с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и ей отказали, мотивируя это тем, что среднедушевой доход семьи превышает размер прожиточного минимума области», — заявили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, при проведении расчетов в качестве дохода необоснованно были учтены компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, отмечают в пресс-службе. Помимо этого, должностными лицами управления СЗН нарушены сроки рассмотрения обращения.

Прокурор внес представление об устранении нарушений закона начальнику управления социальной защиты. А по иску прокурора суд также взыскал в пользу женщины невыплаченные денежные средства в размере более 87 тыс. рублей.