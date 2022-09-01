Губернатор Текслер стал героем программы «Мужики»

Алексей Текслер рассказал ведущей Елене Нуряевой о своей деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снялся в очередном сюжете программы RT «Мужики». В выпуске губернатор показал ведущей Елене Нуряевой красоту природы региона, посвятил ее в детали совей деятельности и познакомил с семьей.

«Патриот, семьянин, спортсмен, интеллектуал, эффективный руководитель и настоящий слуга народа. В новом выпуске программы „Мужики“ Алексей Текслер свозил ведущую Елену Нуряеву в Париж, обогнал ее в марафоне, накормил шашлыком, научил кататься на сапах и даже спас после феерического падения в воды озера Тургояк», — говорится в анонсе авторов к ролику.

Сначала ведущая Елена Нуряева попыталась узнать личность главы региона поближе, и направилась к нему на работу. Там она осмотрела рабочий кабинет Текслера, и комнату отдыха. Губернатор поделился, что отдохнуть у него получается не всегда. Свободное время он проводит с семьей. В подтверждение своих слов были организованы шашлыки, где глава региона показал свои кулинарные способности.

Также ведущая выяснила, как губернатор проводит инспекции муниципалитетов. По словам самого губернатора, он эмоциональный человек. И иногда может «взбодрить» коллег крепким словцом. Активный отдых — одна из составляющих жизни Текслера. Он участвует в марафонах, плавает на сапбордах, занимается спортом.

Парижский марафон собрал около двух тысяч участников. Глава региона одним из первых пробежал дистанцию.