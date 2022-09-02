В ХМАО увековечили память погибшего военного. Фото

В Нефтеюганске открыли мемориальную доску погибшему на Украине Максиму Захарчуку

03 сентября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Максим Захарчук посмертно награжден «Орденом Мужества» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Памятная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку появилась в его родной школе №8 в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай. «Состоялось открытие мемориальной доски в память выпускника школы №8 Максима Захарчука. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжелее вдвойне. Максим Захарчук героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины 1 мая 2022 года», — сообщила Бугай. Указом Президента РФ Владимира Путина Захарчук посмертно награжден «Орденом Мужества». Ранее URA.RU сообщало, что соболезнования семье Захарчука выразила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Власти Югры также заверили, что семье погибшего обеспечат необходимую поддержку. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Мемориальная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку Эльвира Бугай, «ВКонтакте»

Памятная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку появилась в его родной школе №8 в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай. «Состоялось открытие мемориальной доски в память выпускника школы №8 Максима Захарчука. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжелее вдвойне. Максим Захарчук героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины 1 мая 2022 года», — сообщила Бугай. Указом Президента РФ Владимира Путина Захарчук посмертно награжден «Орденом Мужества». Ранее URA.RU сообщало, что соболезнования семье Захарчука выразила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Власти Югры также заверили, что семье погибшего обеспечат необходимую поддержку. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.