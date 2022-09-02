Памятная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку появилась в его родной школе №8 в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай.
«Состоялось открытие мемориальной доски в память выпускника школы №8 Максима Захарчука. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжелее вдвойне. Максим Захарчук героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины 1 мая 2022 года», — сообщила Бугай.
Указом Президента РФ Владимира Путина Захарчук посмертно награжден «Орденом Мужества». Ранее URA.RU сообщало, что соболезнования семье Захарчука выразила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Власти Югры также заверили, что семье погибшего обеспечат необходимую поддержку.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.
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