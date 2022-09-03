Челябинец устроил в квартире теплицу по выращиванию конопли. Фото

Полицейские задержали жителя Челябинска, вырастившего дома 44 куста конопли

04 сентября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, выращивавшего коноплю прямо в квартире. В импровизированной теплице он вырастил 44 куста наркосодержащего растения, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Теплицу мужчина 1987 года рождения устроил в квартире в Советском районе. Сам жил по другому адресу. На плантации у него изъяли 44 куста конопли и 1,3 кг марихуаны, расфасованной в пакеты, а также приспособления для потребления наркотических веществ», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Незаконную плантацию мужчина содержал в комнате многоэтажки ГУ МВД по Челябинской области У него дома также изъяли уже высушенную марихуану ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, выращивавшего коноплю прямо в квартире. В импровизированной теплице он вырастил 44 куста наркосодержащего растения, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Теплицу мужчина 1987 года рождения устроил в квартире в Советском районе. Сам жил по другому адресу. На плантации у него изъяли 44 куста конопли и 1,3 кг марихуаны, расфасованной в пакеты, а также приспособления для потребления наркотических веществ», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.