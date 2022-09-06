Семье из Верхнего Уфалея не выдают тело родственника из морга

Вскрытие тела не могут провести уже несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья из Верхнего Уфалея (Челябинская область) уже несколько дней ждет тело умершего родственника из морга. Сестра покойного Галина Л. рассказала URA.RU, что из-за отсутствия патологоанатома в городе тела увозят в Касли, а там морг работает по три часа в сутки.

«У нас в Верхнем Уфалее патологоанатом в отпуске, в Каслях специалист на повышении квалификации. Поэтому там морг работает 8:00 до 11:00», — рассказала URA.RU женщина.

Она также написала про работу морга в социальных сетях. В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» женщина рассказала, что в моргах не проводят вскрытие по три-четыре дня. В комментариях к записи минздрав региона ответил женщине, что для проведения проверки ей необходимо оставить жалобу на их портале. Корреспонденту URA.RU в минздраве сообщили, что никакой обратной связи от автора не поступало.

Ранее жительница Челябинска обвинила похоронное агентство в вымогательстве. Женщина утверждала, что у нее вымогаю деньги за тело умершей родственницы. В агентстве назвали ее жалобы голословными. По их словам, тело находится в отделе судмедэкспертизы. Сын умершей лично просил агентство не отдавать никому тело матери.

Работа моргов была парализована во время пика заболеваемости коронавирусом. Число умерших от болезни было очень велико, патологоанатомы не справлялись с такой нагрузкой, даже работая в две смены. Тогда родственники по несколько недель ждали тело для последующего захоронения.