Верховный муфтий РФ везет в Челябинскую область гостей из Афганистана и Турции

Делегация примет участие в открытии мечетей в Саткинском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин 23 сентября посетит Челябинскую область вместе с гостями из-за границы. Как сообщили URA.RU в центральном духовном управлении мусульман России, в регион приедут представители Афганистана, Турции и других мусульманских стран.

«В делегацию, которая посетит Челябинскую область, войдут представители Египта, Сирии, Иордании, Турции, Марокко, ОАЭ, Туниса, Афганистана. В ближайшие дни список может быть скорректирован. В данный момент продолжается согласование стран, представители которых посетят регион», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

В правительстве региона URA.RU также сообщили, что ожидают окончательного подтверждения от представителей стран. По словам начальника управления общественных связей Дмитрия Семенова, традиционно в регион приедет шейх Абдурраззак Ассаиди. Также приглашения были отправлены ученым из Иордании, ждут приезда муфтия из Узбекистана и Казахстана, а также гостей из безвизовых стран.

Верховный муфтий примет участие в открытии мечетей в Сатке и поселке Межевой. Как сообщил URA.RU имам-хатыб саткинской мечети Динислам Шамсутдинов, строительство мечетей завершено. Они готовы принять прихожан.