Магнитогорским студентам запретили ходить в уличной обуви

Студентов колледжа в Магнитогорске заставляют носить вторую обувь или бахилы

Студентов заставляют носить вторую обувь или бахилы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Студенты Магнитогорского педагогического колледжа (МПК) пожаловались на то, что их выгоняют из учебного заведения без второй обуви или бахил. Они призвали администрацию и полицию города провести проверку законности этих требований. Об этом учащиеся сообщили в соцсетях.

«Уважаемая администрация Магнитогорска и управление МВД по г. Магнитогорску, прошу вас провести проверку в отношении Магнитогорского педагогического колледжа. С 8 сентября студентов стали пропускать только во второй обуви либо бахилах. Считаю, что это пошло вследствие сокращения уборщиц в колледже, так как в колледже мыть полы и убираться некому, об этом студентам говорят кураторы», — рассказал на условиях анонимности участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что всех студентов без второй обуви либо бахил 8 сентября в здание колледжа не пропустили, поставив им пропуск занятий. Автор добавляет, что подобное решение сэкономить на уборке является безобразием.