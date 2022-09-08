В переполненные школы Сургута не пускают родителей

В школах Сургута из-за большого количества учеников не хватает места родителям

09 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В школах по 30 первых классов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Сургута (ХМАО) из-за большого количества учеников родителей попросят провожать детей только до крыльца. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Сургута Богдан Гужва. «Руководители школ вынуждены просить родителей, что бы те провожали детей только до крыльца. Потому что, когда ученики приходят в школу, им самим не хватает места. В этом году есть образовательные учреждения, где по 30 первых классов. Представьте, какое столпотворение у гардероба? Детям банально не хватает места, чтобы сесть и переобуть сменную обувь. А если еще и родители там будут, то вообще места не останется», — рассказал Гужва. В этом году сургутские школы приняли рекордное количество учеников — почти 60 тысяч. Десятая часть из них — это первоклашки, которых пришлось зачислять в те школы, что имеются. По словам депутата, из-за нехватки учебных учреждений в мэрии решили просто увеличить количество классов в каждой школе. «Конечно, в школы зачислены все дети, но от этого не легче. Представьте, какая огромная психологическая нагрузка на самих детей и на учителей. А говорить об обучении в одну смену вообще не стоит. А все из-за нехватки школ», — добавил Гужва. Получить комментарий в администрации города на момент публикации не удалось. В мэрию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители четвертый год ждут школу после реконструкции. В Лангепасе ремонт гимназии №6 не могут завершить с 2019 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах Сургута (ХМАО) из-за большого количества учеников родителей попросят провожать детей только до крыльца. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Сургута Богдан Гужва. «Руководители школ вынуждены просить родителей, что бы те провожали детей только до крыльца. Потому что, когда ученики приходят в школу, им самим не хватает места. В этом году есть образовательные учреждения, где по 30 первых классов. Представьте, какое столпотворение у гардероба? Детям банально не хватает места, чтобы сесть и переобуть сменную обувь. А если еще и родители там будут, то вообще места не останется», — рассказал Гужва. В этом году сургутские школы приняли рекордное количество учеников — почти 60 тысяч. Десятая часть из них — это первоклашки, которых пришлось зачислять в те школы, что имеются. По словам депутата, из-за нехватки учебных учреждений в мэрии решили просто увеличить количество классов в каждой школе. «Конечно, в школы зачислены все дети, но от этого не легче. Представьте, какая огромная психологическая нагрузка на самих детей и на учителей. А говорить об обучении в одну смену вообще не стоит. А все из-за нехватки школ», — добавил Гужва. Получить комментарий в администрации города на момент публикации не удалось. В мэрию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители четвертый год ждут школу после реконструкции. В Лангепасе ремонт гимназии №6 не могут завершить с 2019 года.