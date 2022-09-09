В МИД России не исключили введения виз для украинцев

09 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В МИД РФ разрабатывают возможность введения виз для граждан Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU В МИД РФ рассматривают введение виз в отношении украинских граждан, в ответ на аналогичное решение Украины в отношении россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, необязательно все должно быть сделано зеркально», — передает слова Руденко РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия не хочет осложнять жизнь тем гражданам Украины, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и переехать в РФ. Ранее Украина ввела визовый режим в отношении российских граждан. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.

В МИД РФ рассматривают введение виз в отношении украинских граждан, в ответ на аналогичное решение Украины в отношении россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, необязательно все должно быть сделано зеркально», — передает слова Руденко РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия не хочет осложнять жизнь тем гражданам Украины, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и переехать в РФ. Ранее Украина ввела визовый режим в отношении российских граждан. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.