В МИД России не исключили введения виз для украинцев

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В МИД РФ разрабатывают возможность введения виз для граждан Украины Фото:

В МИД РФ рассматривают введение виз в отношении украинских граждан, в ответ на аналогичное решение Украины в отношении россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, необязательно все должно быть сделано зеркально», — передает слова Руденко РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия не хочет осложнять жизнь тем гражданам Украины, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и переехать в РФ.

Ранее Украина ввела визовый режим в отношении российских граждан. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.

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В МИД РФ рассматривают введение виз в отношении украинских граждан, в ответ на аналогичное решение Украины в отношении россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, необязательно все должно быть сделано зеркально», — передает слова Руденко РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия не хочет осложнять жизнь тем гражданам Украины, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и переехать в РФ. Ранее Украина ввела визовый режим в отношении российских граждан. После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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