09 сентября 2022

Челябинец задержан за кражу дорого перстня из ювелирного салона

Житель Челябинска задержан за кражу перстня за 55 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взял кольцо, чтобы примерить, после чего убежал Фото:

Житель Челябинска задержан по подозрению в краже дорогого перстня из ювелирного салона. Мужчина попросил у продавца дать ему померить кольцо, после чего убежал.

«От представителей ювелирного магазина поступило заявление о хищении посетителем золотого перстня стоимостью около 55 тысяч рублей. Злоумышленник, осмотрев представленные на витрине украшения, попросил консультанта салона продемонстрировать ему мужской перстень. После того, как дорогостоящее изделие оказалось у него в руках, неизвестный покинул салон и скрылся», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С помощью видеокамер полицейским удалось найти похитителя. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Тракторозаводского района города. Перстень он успел продать, а деньги потратить. Ему вменяют грабеж. По решению суда подозреваемый арестован.

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Житель Челябинска задержан по подозрению в краже дорогого перстня из ювелирного салона. Мужчина попросил у продавца дать ему померить кольцо, после чего убежал. «От представителей ювелирного магазина поступило заявление о хищении посетителем золотого перстня стоимостью около 55 тысяч рублей. Злоумышленник, осмотрев представленные на витрине украшения, попросил консультанта салона продемонстрировать ему мужской перстень. После того, как дорогостоящее изделие оказалось у него в руках, неизвестный покинул салон и скрылся», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. С помощью видеокамер полицейским удалось найти похитителя. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Тракторозаводского района города. Перстень он успел продать, а деньги потратить. Ему вменяют грабеж. По решению суда подозреваемый арестован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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