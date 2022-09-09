Челябинец задержан за кражу дорого перстня из ювелирного салона

Житель Челябинска задержан за кражу перстня за 55 тысяч рублей

Мужчина взял кольцо, чтобы примерить, после чего убежал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска задержан по подозрению в краже дорогого перстня из ювелирного салона. Мужчина попросил у продавца дать ему померить кольцо, после чего убежал.

«От представителей ювелирного магазина поступило заявление о хищении посетителем золотого перстня стоимостью около 55 тысяч рублей. Злоумышленник, осмотрев представленные на витрине украшения, попросил консультанта салона продемонстрировать ему мужской перстень. После того, как дорогостоящее изделие оказалось у него в руках, неизвестный покинул салон и скрылся», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С помощью видеокамер полицейским удалось найти похитителя. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Тракторозаводского района города. Перстень он успел продать, а деньги потратить. Ему вменяют грабеж. По решению суда подозреваемый арестован.