В одном из районов Челябинска перекрыли движение из-за праздника

В Челябинске перекрыли дороги на Северо-Западе из-за празднования Дня города

Движение транспорта закрыли в районе ледовой арены Павел Сидоров/URA.RU

Движение на Северо-Западе Челябинска в субботу закрыли из-за празднования Дня города. Там в районе ледовой арены «Трактор» проходит фестиваль RCC Extreme.

«В целях обеспечения безопасности жителей и зрителей концертной программы у ледовой арены „Трактор“ принято решение об ограничении движения транспорта по улицам 250-летия Челябинска и Татищева от Салавата Юлаева до проспекта Родионова. Ограничения будут действовать до 24 часов 10 сентября», — сообщили в мэрии города.

Возле арены «Трактор» проходит фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme. В программе: соревнования по BMX, выступления профессиональных райдеров на самокатах, мотошоу от мастера спорта России Алексея Колесникова. Хедлайнерами вечера станут Klava Coca, Niletto и ST.