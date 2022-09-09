В одном из районов Челябинска перекрыли движение из-за праздника

Движение на Северо-Западе Челябинска в субботу закрыли из-за празднования Дня города. Там в районе ледовой арены «Трактор» проходит фестиваль RCC Extreme.
«В целях обеспечения безопасности жителей и зрителей концертной программы у ледовой арены „Трактор“ принято решение об ограничении движения транспорта по улицам 250-летия Челябинска и Татищева от Салавата Юлаева до проспекта Родионова. Ограничения будут действовать до 24 часов 10 сентября», — сообщили в мэрии города.
Возле арены «Трактор» проходит фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme. В программе: соревнования по BMX, выступления профессиональных райдеров на самокатах, мотошоу от мастера спорта России Алексея Колесникова. Хедлайнерами вечера станут Klava Coca, Niletto и ST.
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