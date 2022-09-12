Медведев пообещал Зеленскому «тотальную капитуляцию»

Дмитрий Медведев отреагировал на слова Владимира Зеленского про ультиматумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского ждет «тотальная капитуляция». Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины сказал, что сейчас нет смысла разговаривать с Россией, потому что она ставит ультиматумы. Делегации Москвы и Киева неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации РФ на Украине, но стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. В Кремле отмечали, что России есть о чем поговорить с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с ним можно обсудить, как будут выполняться условия Росси, передает Life . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит российскую лидеру Владимиру Путину поговорить с главой Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Hurriyet.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.