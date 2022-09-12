В Нязепетровском районе Челябинской области возле пещеры «Шемахинская-1», известную под названием «Ледяной Сказ», пересохла река «Морозкина». Местный житель решил узнать, в чем причина пересыхания. Выше по течению он обнаружил плотины бобров, которые перегородили путь потоку воды.
«Вот из-за этого вода к пещере не бежит. Бобры и тут плотину забубенили», — рассказывает местный житель на видео. Оно опубликовано в группе «Уральский Сказ» в «ВКонтакте».
На кадрах видно, что бобры для строительства повалили большую часть деревьев. Плотина получилась хорошая, образовав заводь, где и живут животные.
В комментариях под видео бобров назвали хулиганами. Некоторые задались вопросом, как бороться с такой деятельностью.
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