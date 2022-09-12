12 сентября 2022

За екатеринбурженкой, призывавшей Куйвашева связаться с инопланетянами, приехала скорая помощь. Видео

В Екатеринбурге женщина потребовала от губернатора Куйвашева связаться с инопланетянами
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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, памятник ленину, автозак, администрация екатеринбурга, площадь 1905, росгвардия
Пикетчица встала с плакатом напротив администрации Екатеринбурга — возле памятника Ленину Фото:

В Екатеринбурге на площади 1905 года на пикет вышла женщина, которая требует, чтобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил контакт с инопланетянами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я жду переговорное лицо, чтобы выдвинуть свое требование. Я хотела бы, чтобы народный избранник Куйвашев и президент РФ [Владимир Путин] попытались установить контакт с инопланетной цивилизацией», — заявила корреспонденту пикетчица.

Судя по плакату, женщина также требует от переизбранного главы региона «гибкости ума», чтобы препятствовать «инопланетянам, которые проводят опыты в открытой фазе». В результате на место пикета приехала полиция и бригада скорой помощи, а плакат попытались убрать коммунальщики.

Плакат, который пикетчица держала в руках до приезда скорой помощи
Фото:
Женщину сфотографировала полиция и опросила скорая помощь
Фото:

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В Екатеринбурге на площади 1905 года на пикет вышла женщина, которая требует, чтобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил контакт с инопланетянами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я жду переговорное лицо, чтобы выдвинуть свое требование. Я хотела бы, чтобы народный избранник Куйвашев и президент РФ [Владимир Путин] попытались установить контакт с инопланетной цивилизацией», — заявила корреспонденту пикетчица. Судя по плакату, женщина также требует от переизбранного главы региона «гибкости ума», чтобы препятствовать «инопланетянам, которые проводят опыты в открытой фазе». В результате на место пикета приехала полиция и бригада скорой помощи, а плакат попытались убрать коммунальщики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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