В Перми за месяц резко подорожали креветки, колбасы и яйца

В Пермском крае за месяц подорожали креветки, колбасы и яйца

14 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Цены на колбасу поднялись на 6,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В пермских магазинах за месяц резко выросли в цене креветки, полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца. Такие данные за август приводит Пермьстат. «В Пермском крае из продуктов сильнее всего подорожали креветки — на 8,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 6,1% и яйца — на 6%. Также выросли в цене детские сухие молочные смеси — на 4,2% и сосиски, сардельки — на 3,3%», — указано в статистике. Незначительный рост цены показали соки фруктовые (2,7%), сахар (2,5%), напитки газированные (2,1%) и кофе (2%). А вот овощи как обычно к осени подешевели — на 28-32%. Ранее URA.RU сообщало, в Перми в магазинах «Красное и Белое» продают самые дешевые яйца. Цена за десяток составила 26 рублей 90 копеек.

В пермских магазинах за месяц резко выросли в цене креветки, полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца. Такие данные за август приводит Пермьстат. «В Пермском крае из продуктов сильнее всего подорожали креветки — на 8,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 6,1% и яйца — на 6%. Также выросли в цене детские сухие молочные смеси — на 4,2% и сосиски, сардельки — на 3,3%», — указано в статистике. Незначительный рост цены показали соки фруктовые (2,7%), сахар (2,5%), напитки газированные (2,1%) и кофе (2%). А вот овощи как обычно к осени подешевели — на 28-32%. Ранее URA.RU сообщало, в Перми в магазинах «Красное и Белое» продают самые дешевые яйца. Цена за десяток составила 26 рублей 90 копеек.