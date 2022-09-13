13 сентября 2022

В Перми за месяц резко подорожали креветки, колбасы и яйца

В Пермском крае за месяц подорожали креветки, колбасы и яйца
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на колбасу поднялись на 6,1% Фото:
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В пермских магазинах за месяц резко выросли в цене креветки, полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца. Такие данные за август приводит Пермьстат.

«В Пермском крае из продуктов сильнее всего подорожали креветки — на 8,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 6,1% и яйца — на 6%. Также выросли в цене детские сухие молочные смеси — на 4,2% и сосиски, сардельки — на 3,3%», — указано в статистике.

Незначительный рост цены показали соки фруктовые (2,7%), сахар (2,5%), напитки газированные (2,1%) и кофе (2%). А вот овощи как обычно к осени подешевели — на 28-32%.

Ранее URA.RU сообщало, в Перми в магазинах «Красное и Белое» продают самые дешевые яйца. Цена за десяток составила 26 рублей 90 копеек.

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В пермских магазинах за месяц резко выросли в цене креветки, полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца. Такие данные за август приводит Пермьстат. «В Пермском крае из продуктов сильнее всего подорожали креветки — на 8,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 6,1% и яйца — на 6%. Также выросли в цене детские сухие молочные смеси — на 4,2% и сосиски, сардельки — на 3,3%», — указано в статистике. Незначительный рост цены показали соки фруктовые (2,7%), сахар (2,5%), напитки газированные (2,1%) и кофе (2%). А вот овощи как обычно к осени подешевели — на 28-32%. Ранее URA.RU сообщало, в Перми в магазинах «Красное и Белое» продают самые дешевые яйца. Цена за десяток составила 26 рублей 90 копеек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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