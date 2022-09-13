В Перми за месяц резко подорожали креветки, колбасы и яйца

В пермских магазинах за месяц резко выросли в цене креветки, полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца. Такие данные за август приводит Пермьстат.
«В Пермском крае из продуктов сильнее всего подорожали креветки — на 8,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 6,1% и яйца — на 6%. Также выросли в цене детские сухие молочные смеси — на 4,2% и сосиски, сардельки — на 3,3%», — указано в статистике.
Незначительный рост цены показали соки фруктовые (2,7%), сахар (2,5%), напитки газированные (2,1%) и кофе (2%). А вот овощи как обычно к осени подешевели — на 28-32%.
Ранее URA.RU сообщало, в Перми в магазинах «Красное и Белое» продают самые дешевые яйца. Цена за десяток составила 26 рублей 90 копеек.
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