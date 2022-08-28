В Перми в «Красном и Белом» резко подешевел популярный продукт. Фото

29 августа 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

В магазинах «Красное&Белое» продают дешевые куриные яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермских магазинах сетевого гиганта «Красное&Белое» начали продавать дешевые куриные яйца. Стоимость одного десятка — на 20-30 рублей ниже, чем в магазинах других ритейлеров, сообщает корреспондент URA.RU. «Сейчас это самые дешевые куриные яйца в городских сетевых магазинах. Один десяток категории C1 отдают всего за 26 рублей 90 копеек», — рассказал корреспондент агентства. На сайте ритейлера в комментариях к товару пользователи жалуются, что яйца качественные, но есть в наличии далеко не во всех магазинах сети. Товар очень быстро разбирают из-за низкой стоимости. Для примера — в магазинах сети «Лента» десяток яиц категории C1 продают за 64,99 рублей, в «Пятерочке» — за 54,99 рублей, в «Магните» — за 51,99 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермских магазинах серьезно снизилась стоимость овощей. Заметнее всего подешевела белокочанная капуста. Из-за низкой стоимости товар очень быстро разбирают Фото: Сергей Горланов

В пермских магазинах сетевого гиганта «Красное&Белое» начали продавать дешевые куриные яйца. Стоимость одного десятка — на 20-30 рублей ниже, чем в магазинах других ритейлеров, сообщает корреспондент URA.RU. «Сейчас это самые дешевые куриные яйца в городских сетевых магазинах. Один десяток категории C1 отдают всего за 26 рублей 90 копеек», — рассказал корреспондент агентства. На сайте ритейлера в комментариях к товару пользователи жалуются, что яйца качественные, но есть в наличии далеко не во всех магазинах сети. Товар очень быстро разбирают из-за низкой стоимости. Для примера — в магазинах сети «Лента» десяток яиц категории C1 продают за 64,99 рублей, в «Пятерочке» — за 54,99 рублей, в «Магните» — за 51,99 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермских магазинах серьезно снизилась стоимость овощей. Заметнее всего подешевела белокочанная капуста.