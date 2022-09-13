Екатеринбуржцы жалуются на невыносимую вонь в центре города

Атмосфера в Екатеринбурге не самая благоприятная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр Екатеринбурга и близлежащие районы утром, 14 сентября, накрыл неприятный запах. Этим наблюдением с URA.RU поделились сразу несколько читателей.

«Ехала на работу с ВИЗа, там ничего не заметила, а в центре в районе улиц Ленина и Карла Либкнехта дышать нечем, воняет канализацией», — сказала горожанка Елена Назарова. «Может быть опять накрыли город пожары? Запах нехороший», — отметил другой екатеринбуржец, Эдуард. «Сижу в офисе на улице Толмачева, даже сквозь приоткрытое окно просачивается вонь», — пожаловалась Екатерина Прокофьева.

В единой дежурно-диспетчерской службе города приняли сообщение от корреспондента URA.RU, ответив, что никаких жалоб пока не поступало. Там отметили, что утром 14 сентября на метеопосту зафиксировано полное отсутствие ветра, и неприятная атмосфера могла сложиться из-за утренних выхлопов.

Также накануне, 13 сентября, Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Они продлятся до вечера 17 сентября. В последний раз Екатеринбург окутывала дымка в конце августа. Тогда причиной смога были пожары, бушующие в ХМАО и Коми.