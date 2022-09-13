13 сентября 2022

Екатеринбуржцы жалуются на невыносимую вонь в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , смог в городе, смог над городом
Атмосфера в Екатеринбурге не самая благоприятная Фото:

Центр Екатеринбурга и близлежащие районы утром, 14 сентября, накрыл неприятный запах. Этим наблюдением с URA.RU поделились сразу несколько читателей.

«Ехала на работу с ВИЗа, там ничего не заметила, а в центре в районе улиц Ленина и Карла Либкнехта дышать нечем, воняет канализацией», — сказала горожанка Елена Назарова. «Может быть опять накрыли город пожары? Запах нехороший», — отметил другой екатеринбуржец, Эдуард. «Сижу в офисе на улице Толмачева, даже сквозь приоткрытое окно просачивается вонь», — пожаловалась Екатерина Прокофьева.

В единой дежурно-диспетчерской службе города приняли сообщение от корреспондента URA.RU, ответив, что никаких жалоб пока не поступало. Там отметили, что утром 14 сентября на метеопосту зафиксировано полное отсутствие ветра, и неприятная атмосфера могла сложиться из-за утренних выхлопов.

Также накануне, 13 сентября, Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Они продлятся до вечера 17 сентября. В последний раз Екатеринбург окутывала дымка в конце августа. Тогда причиной смога были пожары, бушующие в ХМАО и Коми.

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Центр Екатеринбурга и близлежащие районы утром, 14 сентября, накрыл неприятный запах. Этим наблюдением с URA.RU поделились сразу несколько читателей. «Ехала на работу с ВИЗа, там ничего не заметила, а в центре в районе улиц Ленина и Карла Либкнехта дышать нечем, воняет канализацией», — сказала горожанка Елена Назарова. «Может быть опять накрыли город пожары? Запах нехороший», — отметил другой екатеринбуржец, Эдуард. «Сижу в офисе на улице Толмачева, даже сквозь приоткрытое окно просачивается вонь», — пожаловалась Екатерина Прокофьева. В единой дежурно-диспетчерской службе города приняли сообщение от корреспондента URA.RU, ответив, что никаких жалоб пока не поступало. Там отметили, что утром 14 сентября на метеопосту зафиксировано полное отсутствие ветра, и неприятная атмосфера могла сложиться из-за утренних выхлопов. Также накануне, 13 сентября, Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Они продлятся до вечера 17 сентября. В последний раз Екатеринбург окутывала дымка в конце августа. Тогда причиной смога были пожары, бушующие в ХМАО и Коми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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