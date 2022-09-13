В Перми приставы помогли чиновникам попасть в рассадник крыс

В Перми приставы помогли чиновникам проникнуть в квартиру, заваленную мусором

Хозяйка квартиры завалила помещение мусором Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми приставы обеспечили чиновникам доступ в квартиру, на хозяйку которой регулярно жаловались соседи. Женщина завалила помещение мусором, создавая условия для размножения насекомых и грызунов. Также собственница квартиры содержала в ней 10 собак.

«Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми обратились в суд с требованием обязать женщину обеспечить доступ в помещение. Суд требование поддержал. В отдел судебных приставов по Свердловскому району поступил документ об обязании пермячки предоставить доступ в квартиру для проведения обследования на предмет выявления нарушения требований содержания и использования жилых помещений», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

В итоге хозяйка добровольно впустила в квартиру судебных приставов и чиновников мэрии, перед этим выведя из помещения всех собак. Осмотру хозяйка не препятствовала, представители администрации смогли провести обследование помещения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми приставы наказали «Тинькофф Банк» за неправомерное списание денег с карты должника. Кредитное учреждение было оштрафовано на 7,5 тысяч рублей.