Пермская компания «Цербер» взяла под охрану школы в Луганске

Пермяки будут охранять школы в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская компания «Цербер» в рамках помощи освобожденным территориям взяла под охрану школы в Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте частного охранного предприятия.

«Для изучения обстановки „на месте“ руководством принято решение направить в командировку одного из руководителей предприятия. По результатам командировки будет принято решение о возможности расширения списка охраняемых объектов», — сообщается на сайте компании «Цербер».

Как уточнил URA.RU руководитель предприятия Андрей Козеев, на данный момент речь идет о пяти школах в ЛНР. Он также добавил, что по местным нормативам на каждое образовательное учреждение полагаются два охранника, а средства на обеспечение охранных мероприятий будут выделены государством. Предварительный срок работ — до конца текущего года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в Донбасс работать охранниками за зарплату в 170 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии выставила на «Авито» пермская охранная организация «СВОТ».

На территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что она направлена на защиту жителей Донбасса от агрессии киевского режима.