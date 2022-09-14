Россия ввела санкции против 30 руководителей британских структур

МИД РФ: Россия вводит санкции против 30 руководителей британских структур

14 сентября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Россия ввела санкции против руководителей британских структур, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД России ввел персональные санкции в отношении 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МИД РФ. «В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании», — заявлено в тексте пресс-релиза. В МИД добавили, что в список вошли «такие закоренелые русофобы» как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони. А также эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон. Ранее RT сообщал о том, что политика нового премьер-министра Британии Лиз Трасс может оставить королевство «на обочине». А ее послужной список не заслуживает доверия. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине по защите мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Однако сами страны больше страдают от ограничений. Например, Великобритания рискует остаться без электричества зимой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МИД России ввел персональные санкции в отношении 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МИД РФ. «В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании», — заявлено в тексте пресс-релиза. В МИД добавили, что в список вошли «такие закоренелые русофобы» как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони. А также эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон. Ранее RT сообщал о том, что политика нового премьер-министра Британии Лиз Трасс может оставить королевство «на обочине». А ее послужной список не заслуживает доверия. Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине по защите мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Однако сами страны больше страдают от ограничений. Например, Великобритания рискует остаться без электричества зимой.