Силовики угрожают важному назначению в свердловском правительстве

Екатерина Сибирцева — фаворит в борьбе за пост министра образования Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг возможного назначения вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой министром образования Свердловской области, которое обсуждают с августа, возникла новая интрига. По данным URA.RU, силовики собирают фактуру на подчиненную Сибирцевой, начальницу управления по физкультуре и спорту Людмилу Фитину.

В начале сентября был задержан Алексей Мешавкин — член городской Общественной палаты, директор детской спортивной школы №8 «Локомотив». Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По неофициальным данным, Мешавкин мог незаконно получать деньги от индивидуальных предпринимателей за аренду спортзала на улице Челюскинцев.

«Когда Мешавкина задерживали, ему прямо сказали: признавайся, что передавал деньги Фитиной. Дал ли он такие показания, неизвестно», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. Сейчас Мешавкин находится под домашним арестом. СУ СК России по Свердловской области его дело не комментирует. «Если Фитину действительно каким-то образом попытаются привлечь, это сформирует негативный фон, и назначение Сибирцевой, на которое реально многие надеются, будет под угрозой срыва», — добавил другой собеседник в городской власти. Впрочем, третий знакомый аппаратчик заверил, что опасения напрасны.

Сама Екатерина Сибирцева пока не комментирует слухи о своих карьерных перспективах. Ее называют одним из самых эффективных менеджеров в действующей городской команде.

В статусе вице-мэра Сибирцева работает с сентября 2020 года. До этого она в течение четырех лет была начальником департамента образования — одного из главных распорядителей бюджета. К заслугам Сибирцевой относят массовое (два десятка) строительство школ, налаживание системы записи детей в школы через «Госуслуги» и внедрение льгот для совместного обучения братьев и сестер.