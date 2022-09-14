Силовики рассказали, как ловили свердловчанина в берцах, убившего сокамерника

Свердловские силовики поймали убийцу в берцах, когда он собирался уезжать из города

15 сентября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Силовики поймали свердловчанина, когда он собирался уехать в другой город Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Ревды (Свердловская область) в берцах, убившего бывшего сокамерника во время пьяной ссоры, нашли с помощью следов крови, когда он собирался «залечь на дно». Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Наручники на его запястьях оперуполномоченные защелкнули в тот момент, когда он вызвал такси и уже шел к машине, чтобы спешно покинуть Ревду с целью „залечь на дно“», — сообщил Горелых. Он отметил, что свердловчанин в берцах сразу после жестокого убийства скрылся, однако силовики нашли отпечатки пальцев убийцы и одежду со следами его крови. С помощью базы данных «Папилон», в которой хранится информация об отпечатках ранее судимых, мужчину смогли опознать и найти его в Ревде. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи собирали доказательства вины мужчины несколько месяцев. Свердловчанина приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии особого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Жителя Ревды (Свердловская область) в берцах, убившего бывшего сокамерника во время пьяной ссоры, нашли с помощью следов крови, когда он собирался «залечь на дно». Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Наручники на его запястьях оперуполномоченные защелкнули в тот момент, когда он вызвал такси и уже шел к машине, чтобы спешно покинуть Ревду с целью „залечь на дно“», — сообщил Горелых. Он отметил, что свердловчанин в берцах сразу после жестокого убийства скрылся, однако силовики нашли отпечатки пальцев убийцы и одежду со следами его крови. С помощью базы данных «Папилон», в которой хранится информация об отпечатках ранее судимых, мужчину смогли опознать и найти его в Ревде. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи собирали доказательства вины мужчины несколько месяцев. Свердловчанина приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии особого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.