14 сентября 2022

В Тюменской области борются с торфяным пожаром, от которого задыхаются жители. Фото

В Тюменской области пытаются потушить торфяник, дым от которого мучает людей несколько месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам главы района, торфяной пожар устроили сами жители села Фото:

В селе Армизонское (Тюменская область) пытаются потушить торфяной пожар, от дыма которого задыхаются местные жители, которые сами же устроили возгорание. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Робканов.

«Проводится работа по ликвидации очага горения торфа. Причина: весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей Армизонского», — написал глава района в своем telegram-канале.

Как отметил Александр Робканов, торфяные пожары сложно ликвидировать. Торф тлеет на глубине около двух метров, и потушить его можно ограниченным количеством способов. Судя по фото, опубликованными главой района, на месте пожара ведут раскопки, чтобы добраться до очага.

Ранее жители села Армизонское пожаловались на дым от пожара в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, люди задыхаются еще с мая, а дым становится наиболее плотным вечерами. Поэтому пробы воздуха, которые утром и днем берут специалисты Роспотребнадзора, не показывают реальной картины.

Фото:

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В селе Армизонское (Тюменская область) пытаются потушить торфяной пожар, от дыма которого задыхаются местные жители, которые сами же устроили возгорание. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Робканов. «Проводится работа по ликвидации очага горения торфа. Причина: весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей Армизонского», — написал глава района в своем telegram-канале. Как отметил Александр Робканов, торфяные пожары сложно ликвидировать. Торф тлеет на глубине около двух метров, и потушить его можно ограниченным количеством способов. Судя по фото, опубликованными главой района, на месте пожара ведут раскопки, чтобы добраться до очага. Ранее жители села Армизонское пожаловались на дым от пожара в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, люди задыхаются еще с мая, а дым становится наиболее плотным вечерами. Поэтому пробы воздуха, которые утром и днем берут специалисты Роспотребнадзора, не показывают реальной картины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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