В Тюменской области борются с торфяным пожаром, от которого задыхаются жители. Фото

В Тюменской области пытаются потушить торфяник, дым от которого мучает людей несколько месяцев

15 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

По словам главы района, торфяной пожар устроили сами жители села Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Армизонское (Тюменская область) пытаются потушить торфяной пожар, от дыма которого задыхаются местные жители, которые сами же устроили возгорание. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Робканов. «Проводится работа по ликвидации очага горения торфа. Причина: весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей Армизонского», — написал глава района в своем telegram-канале. Как отметил Александр Робканов, торфяные пожары сложно ликвидировать. Торф тлеет на глубине около двух метров, и потушить его можно ограниченным количеством способов. Судя по фото, опубликованными главой района, на месте пожара ведут раскопки, чтобы добраться до очага. Ранее жители села Армизонское пожаловались на дым от пожара в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, люди задыхаются еще с мая, а дым становится наиболее плотным вечерами. Поэтому пробы воздуха, которые утром и днем берут специалисты Роспотребнадзора, не показывают реальной картины. Фото: Александр Робканов, Telegram

В селе Армизонское (Тюменская область) пытаются потушить торфяной пожар, от дыма которого задыхаются местные жители, которые сами же устроили возгорание. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Робканов. «Проводится работа по ликвидации очага горения торфа. Причина: весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей Армизонского», — написал глава района в своем telegram-канале. Как отметил Александр Робканов, торфяные пожары сложно ликвидировать. Торф тлеет на глубине около двух метров, и потушить его можно ограниченным количеством способов. Судя по фото, опубликованными главой района, на месте пожара ведут раскопки, чтобы добраться до очага. Ранее жители села Армизонское пожаловались на дым от пожара в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, люди задыхаются еще с мая, а дым становится наиболее плотным вечерами. Поэтому пробы воздуха, которые утром и днем берут специалисты Роспотребнадзора, не показывают реальной картины.