Губернатор Моор выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела ЛНР

Моор выразил соболезнования родным погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела украинскими военными ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня под обстрелом была Луганская Народная Республика и наш подшефный город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие. <…> От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил Александр Моор.

Как отметил глава региона, одна из частей ракеты упала на детскую площадку, а сотрудников некоторых предприятий эвакуировали. В Краснодоне на дистант перевели студентов и школьников.

Ранее URA.RU писало, что в результате обстрела ВСУ города Краснодона погибли три человека. Еще четыре человека пострадали.