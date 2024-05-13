Губернатор Моор выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела украинскими военными ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня под обстрелом была Луганская Народная Республика и наш подшефный город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие. <…> От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил Александр Моор.
Как отметил глава региона, одна из частей ракеты упала на детскую площадку, а сотрудников некоторых предприятий эвакуировали. В Краснодоне на дистант перевели студентов и школьников.
Ранее URA.RU писало, что в результате обстрела ВСУ города Краснодона погибли три человека. Еще четыре человека пострадали.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела украинскими военными ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня под обстрелом была Луганская Народная Республика и наш подшефный город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие. <…> От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил Александр Моор. Как отметил глава региона, одна из частей ракеты упала на детскую площадку, а сотрудников некоторых предприятий эвакуировали. В Краснодоне на дистант перевели студентов и школьников. Ранее URA.RU писало, что в результате обстрела ВСУ города Краснодона погибли три человека. Еще четыре человека пострадали.