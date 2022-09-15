У спортсменов РФ появился шанс вернуться на мировые соревнования

Reuters: МОК обсуждает допуск россиян до соревнований

16 сентября 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

В США сообщили, что МОК обсуждает допуск россиян до соревнований Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о возможности снятия ограничений с российских спортсменов, поскольку они не должны быть «политическими жертвами». Об этом заявила глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс. «Мы знаем, что МОК [Международный олимпийский комитет] начинает думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», — сказала Лайонс, ее слова передает Reuters. Лайонс отметила, что российские спортсмены «не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или другой напряженности, которая существует в мире». Она подчеркнула, что настанет время, когда спортсмены примут участие в Олимпиаде, «но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — заявила дипломат. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, сообщало «Федеральное агентство новостей». Страны Запада ввели против России санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о возможности снятия ограничений с российских спортсменов, поскольку они не должны быть «политическими жертвами». Об этом заявила глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс. «Мы знаем, что МОК [Международный олимпийский комитет] начинает думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», — сказала Лайонс, ее слова передает Reuters. Лайонс отметила, что российские спортсмены «не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или другой напряженности, которая существует в мире». Она подчеркнула, что настанет время, когда спортсмены примут участие в Олимпиаде, «но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — заявила дипломат. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований, сообщало «Федеральное агентство новостей». Страны Запада ввели против России санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях. В частности, РФ не допустили до Паралимпиады в Пекине, а национальную команду по футболу отстранили от матчей отборочного цикла чемпионата мира-2022. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году пройдут в Париже.