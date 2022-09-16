Французы набросились на главу ЕК и заподозрили ее в личной мести Путину

Читатели Le Figaro недовольны заявлением главы ЕК о проигрыше Путина

16 сентября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Урсула Фон Дер Ляйен желает проигрыша президенту РФ CC-BY-4.0: © European Union 2022— Source: EP Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и связали их с личной местью президенту РФ Владимиру Путину. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. Председатель Еврокомиссии дала интервью Bild (заблокировано в РФ), где высказалась о своем отношении к ситуации на Украине, а также лично президенту РФ. «Для меня важно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин проиграл и взял на себя ответственность за свои действия», — подчеркнула она. Именно на данное заявление и отреагировали французы. Один из французских читателей предположил, что для Фон Дер Ляйен данный вопрос становится личным. «Как будто у нее [председателя ЕК] есть какие-то счеты к [Владимиру] Путину или [это] месть <…>. Я нахожу его упорство все более и более компрометирующим», — уточняет он. Продолжая мысль, читатель также подчеркивает, что поддержка Украины наносит ущерб европейцам. В свою очередь, Актурус пишет, что президент России сделал для своего народа больше, чем Урсула для европейцев. «Фиктивная должность», — оценил он работу председателя Еврокомиссии. Читатель Ludosteo задается риторическим вопросом о том, кто вообще наделил фон дер Ляйен ее текущей властью. «Кто этот человек, избранный… никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?» — написал он. CharlesMF также говорит о том, что у Урсулы нет никаких полномочий от европейцев. Другой пользователь, в том числе, недоволен ее опасными заявлениями. «Ни у кого не хватает смелости сказать ей, что нужно успокоиться? Ее увлечение [президентом Украины Владимиром] Зеленским <…> заставляет ее отвлекаться. Настоящая опасность!» — подчеркнул он. Ранее французские пользователи поддержали решение президента России Владимира Путина увеличить численность военных в штате Вооруженных сил РФ. Они уверены, что такие меры предосторожности оправданны из-за поведения Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и связали их с личной местью президенту РФ Владимиру Путину. Свое недовольство они высказали в комментариях под соответствующим материалом. Председатель Еврокомиссии дала интервью Bild (заблокировано в РФ), где высказалась о своем отношении к ситуации на Украине, а также лично президенту РФ. «Для меня важно, чтобы [президент РФ Владимир] Путин проиграл и взял на себя ответственность за свои действия», — подчеркнула она. Именно на данное заявление и отреагировали французы. Один из французских читателей предположил, что для Фон Дер Ляйен данный вопрос становится личным. «Как будто у нее [председателя ЕК] есть какие-то счеты к [Владимиру] Путину или [это] месть <…>. Я нахожу его упорство все более и более компрометирующим», — уточняет он. Продолжая мысль, читатель также подчеркивает, что поддержка Украины наносит ущерб европейцам. В свою очередь, Актурус пишет, что президент России сделал для своего народа больше, чем Урсула для европейцев. «Фиктивная должность», — оценил он работу председателя Еврокомиссии. Читатель Ludosteo задается риторическим вопросом о том, кто вообще наделил фон дер Ляйен ее текущей властью. «Кто этот человек, избранный… никем, который позволяет себе играть на деньги миллионов европейцев?» — написал он. CharlesMF также говорит о том, что у Урсулы нет никаких полномочий от европейцев. Другой пользователь, в том числе, недоволен ее опасными заявлениями. «Ни у кого не хватает смелости сказать ей, что нужно успокоиться? Ее увлечение [президентом Украины Владимиром] Зеленским <…> заставляет ее отвлекаться. Настоящая опасность!» — подчеркнул он. Ранее французские пользователи поддержали решение президента России Владимира Путина увеличить численность военных в штате Вооруженных сил РФ. Они уверены, что такие меры предосторожности оправданны из-за поведения Европы.