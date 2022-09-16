Диетолог Писарева назвала безопасную дозу алкоголя в сутки

Диетолог Писарева: человеку в день безвредно выпить бутылку пива

16 сентября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

В сутки человеку разрешено не более 20 грамм этанола Фото: Илья Московец © URA.RU В сутки человеку без вреда для здоровья можно выпить бутылку пива, или бокал вина, или рюмку крепкого напитка. Но делать это можно не более пяти дней подряд. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «По количеству сколько можно выпивать алкоголя Всемирная организация здравоохранения считает, что не более 20 грамм чистого этанола в день, но не более пяти дней в неделю. 20 грамм этанола, это один бокал вина, либо одна бутылка пива, либо одна рюмка крепкого напитка. И пиво, и вино, и водка содержит этанол, просто пиво и вино являются слабоалкогольными напитками, но не менее вредными, потому что спирт маскируется. Он не так чувствуется и этих напитков можно выпить намного больше, чем водки», — заявила Ирина Писарева. Специалист также перечислила проблемы, с которыми сталкивается человек, зависимый от алкоголя. «При длительном употреблении любого алкоголя может развиться высокое артериальное давление, различные сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, проблемы с печенью, с пищеварением, нарушением психического здоровья, бессонница и онкологии», — уточнила собеседница агентства. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, что сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Также он рекомендовал не переедать красное мясо.

В сутки человеку без вреда для здоровья можно выпить бутылку пива, или бокал вина, или рюмку крепкого напитка. Но делать это можно не более пяти дней подряд. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «По количеству сколько можно выпивать алкоголя Всемирная организация здравоохранения считает, что не более 20 грамм чистого этанола в день, но не более пяти дней в неделю. 20 грамм этанола, это один бокал вина, либо одна бутылка пива, либо одна рюмка крепкого напитка. И пиво, и вино, и водка содержит этанол, просто пиво и вино являются слабоалкогольными напитками, но не менее вредными, потому что спирт маскируется. Он не так чувствуется и этих напитков можно выпить намного больше, чем водки», — заявила Ирина Писарева. Специалист также перечислила проблемы, с которыми сталкивается человек, зависимый от алкоголя. «При длительном употреблении любого алкоголя может развиться высокое артериальное давление, различные сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, проблемы с печенью, с пищеварением, нарушением психического здоровья, бессонница и онкологии», — уточнила собеседница агентства. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, что сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Также он рекомендовал не переедать красное мясо.