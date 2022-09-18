Семью челябинских анархистов отправили в колонию

Муж и жена попали в ИК общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 19 сентября вынес приговор в отношении анархистов из Челябинска Дмитрия Цибуковского и его жены Анастасии Сафоновой. По данным источника URA.RU в суде, Цибуковский за хулиганство получил два года колонии общего режима, его супруга — один год и девять месяцев лишения свободы.

«Они признаны виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). От наказания за вандализм оба освобождены, так как истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказал источник.

Информацию об оглашении приговора в своем в telegram-канале подтвердил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Защищали подсудимых адвокаты Андрей и Ольга Лепехины, но на приговоре их не было.

В ночь на 15 февраля 2018 года осужденные развесили на заборе здания УФСБ по Челябинской области баннер-растяжку с оскорблением ФСБ, а Цибуковский также зажег файер и забросил его на территорию ведомства. В сентябре 2021 года им уже выносили приговор, но он был отменен в апелляции.