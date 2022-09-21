В ХМАО приземлился спецрейс с детьми Донбасса

В Ханты-Мансийск (ХМАО) прибыл спецрейс с 45 жителями города Горловка и поселка Гольмовский (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал властей региона.
«Это 30 детей, 15 родителей и сопровождающих. Самому младшему ребенку один год, старшему — 16 лет. Дети — большинство из прибывших ученики 5-9 классов — продолжат образовательную программу в школах Ханты-Мансийска, малышам при необходимости предоставят места в детских садах», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Жители нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.
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