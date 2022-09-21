21 сентября 2022
20 сентября 2022

В ХМАО приземлился спецрейс с детьми Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет привез 30 детей и 15 сопровождающих (архивное фото) Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Ханты-Мансийск (ХМАО) прибыл спецрейс с 45 жителями города Горловка и поселка Гольмовский (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал властей региона.

«Это 30 детей, 15 родителей и сопровождающих. Самому младшему ребенку один год, старшему — 16 лет. Дети — большинство из прибывших ученики 5-9 классов — продолжат образовательную программу в школах Ханты-Мансийска, малышам при необходимости предоставят места в детских садах», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Жители нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.

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В Ханты-Мансийск (ХМАО) прибыл спецрейс с 45 жителями города Горловка и поселка Гольмовский (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал властей региона. «Это 30 детей, 15 родителей и сопровождающих. Самому младшему ребенку один год, старшему — 16 лет. Дети — большинство из прибывших ученики 5-9 классов — продолжат образовательную программу в школах Ханты-Мансийска, малышам при необходимости предоставят места в детских садах», — уточнили в пресс-службе правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР. Жители нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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