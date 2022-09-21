Пермские полицейские узнали о приготовлении свыше 1500 преступлений

Пермские полицейские смогли предотвратить свыше 1500 преступлений

Пермские полицейские отчитались о проделанной работе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудникам полиции в Пермском крае удалось пресечь свыше 1500 преступлений, большая часть которых относится к категориям тяжких и особо тяжких. Сводная статистика краевого ГУ МВД, предоставляемая в администрацию губернатора края, опубликована на сайте краевого главка.

«За январь—июль 2022 года в органы внутренних дел Пермского края поступило 420 362 (+3,8%) заявления, сообщения и иной информации о противоправных действиях. Выявлено 93,4% (22 423) от общего количества преступлений. На стадии приготовления и покушения сотрудниками ОВД пресечено 1543 преступления, в том числе 1096 тяжких и особо тяжких», — приводится в указанной информации.

Также в Прикамье за указанный период сократилось количество разбойных нападений, грабежей и угонов. В то же время, выросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего за шесть месяцев в органы полиции поступило свыше 420 362 заявлений. Это на 76 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.