Челябинские туристы начали интересоваться отменой зарубежных туров

Объявленная мобилизация заставила туристов задуматься об отмене туров заграницу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Туристы Челябинска звонят в туркомпании с вопросами о последствиях отмены туров за рубеж. Как URA.RU сообщили участники рынка, после 26 сентября в договорах на продажу путевок появятся пункты о принятии путешественниками рисков, связанных с мобилизацией, на себя.

«Массовых звонков нет, но с 21 сентября некоторые туристы начали интересоваться последствиями отмены бронирований зарубежных туров. Это касается поездок на ноябрь, декабрь и Новый год», — отметила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

По словам собеседницы, на деле с 26 сентября юристы туроператоров предоставят разъяснения, касающиеся действий по уже проданным турам. Призванным в Вооруженные силы туристам могут снизить или отменить штрафы за отмененные бронирования.

Также участники рынка разработают положения для будущих бронирований. В договорах появится пункт о том, что путешественники берут финансовые риски, связанные с мобилизацией, на себя.

21 сентября в России объявлено о проведении частичной мобилизации. К гражданам обратились президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Они сообщили, что мобилизация затронет 1% военнообязанных и будет проводиться в три волны. Цели связали с проведением спецоперации на Украине.