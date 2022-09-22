Пермский экс-депутат предложил «подъемные» мобилизованным

Бывший депутат пермского заксобрания Григоренко посоветовал правительству края ввести меры поддержки мобилизованным

23 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Экс-депутат высказался, чем можно помочь мобилизованным в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко, который участвовал в боях на Украине, посоветовал властям региона как можно скорее дополнить меры соцподдержки для мобилизованных «подъемной выплатой в размере 100, а лучше 200 тысяч рублей», об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». Средства, по его мнению, нужно начать выплачивать уже в ближайшее время. «На мой взгляд, правительству Пермского края необходимо официально уравнять мобилизованных с другими военнослужащими в плане мер социальной поддержки. Дополнить меры соцподдержки „подьемной“ выплатой в размере 100, а лучше 200 000 рублей. Последняя выплата просто необходима. Она нужна для того, чтобы мобилизованные могли приобрести необходимое снаряжение и оставить деньги семье хотя бы на первый месяц. Также стоит подумать о централизованной закупке для мобилизованных хотя бы части снаряжения. Прежде всего, речь о тактической медицине», — пишет Григоренко в telegram-канале. Пермский экс-депутат отмечает, что на сегодня существуют проблемы со снабжением мобилизованных. «Понятно, что без формы, в том числе зимней их не оставят, как и без минимальной аптечки. Но в том-то и дело, что минимальной, а это все жизни и здоровье пермяков», — делится бывший парламентарий. Он также отмечает, что «подъемные» из-за срочности можно выплачивать за счет внебюджетных средств. Еще Александр Григоренко считает, что необходимо создать отдельный некоммерческий фонд для поддержки военнослужащих и мобилизованных, который формировался бы за счет средств крупных предприятий и пожертвований людей. Экс-депутат заксобрания от партии ЛДПР Александр Григоренко уже воевал на Донбассе в 2014—2015 годах в составе ополчения, где был ранен. В этом году он, добровольно подписав краткосрочный контракт с Минобороны РФ, в начале апреля отправился на Украину и служил в звании рядового по август. Сейчас Григоренко снова собирается поехать на Украину, уже в третий раз. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, которая, по словам Путина, направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат заксобрания Пермского края от партии ЛДПР Александр Григоренко, который участвовал в боях на Украине, посоветовал властям региона как можно скорее дополнить меры соцподдержки для мобилизованных «подъемной выплатой в размере 100, а лучше 200 тысяч рублей», об этом он написал в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». Средства, по его мнению, нужно начать выплачивать уже в ближайшее время. «На мой взгляд, правительству Пермского края необходимо официально уравнять мобилизованных с другими военнослужащими в плане мер социальной поддержки. Дополнить меры соцподдержки „подьемной“ выплатой в размере 100, а лучше 200 000 рублей. Последняя выплата просто необходима. Она нужна для того, чтобы мобилизованные могли приобрести необходимое снаряжение и оставить деньги семье хотя бы на первый месяц. Также стоит подумать о централизованной закупке для мобилизованных хотя бы части снаряжения. Прежде всего, речь о тактической медицине», — пишет Григоренко в telegram-канале. Пермский экс-депутат отмечает, что на сегодня существуют проблемы со снабжением мобилизованных. «Понятно, что без формы, в том числе зимней их не оставят, как и без минимальной аптечки. Но в том-то и дело, что минимальной, а это все жизни и здоровье пермяков», — делится бывший парламентарий. Он также отмечает, что «подъемные» из-за срочности можно выплачивать за счет внебюджетных средств. Еще Александр Григоренко считает, что необходимо создать отдельный некоммерческий фонд для поддержки военнослужащих и мобилизованных, который формировался бы за счет средств крупных предприятий и пожертвований людей. Экс-депутат заксобрания от партии ЛДПР Александр Григоренко уже воевал на Донбассе в 2014—2015 годах в составе ополчения, где был ранен. В этом году он, добровольно подписав краткосрочный контракт с Минобороны РФ, в начале апреля отправился на Украину и служил в звании рядового по август. Сейчас Григоренко снова собирается поехать на Украину, уже в третий раз. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать не менее 300 тысяч россиян. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, которая, по словам Путина, направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.