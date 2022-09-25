Свердловский вуз оплатит студентам услуги психотерапевта

26 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Студентам окажут психотерапевтическую поддержку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уральский федеральный университет окажет финансовую поддержку студентам, которые нуждаются в психотерапевтической помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приемы врачей и назначенные ими лекарства. Заявление и чеки, подтверждающие расходы, принимают в ГУК-309. Услуги психологов и коучей не компенсируются», — отметили в вузе. Ранее агентство писало, что Уральский федеральный университет выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана. Финансовой поддержкой станет единовременная выплата по 25 тысяч рублей. Кроме всего, студенты из Афганистана могут рассчитывать на правовую помощь.

Уральский федеральный университет окажет финансовую поддержку студентам, которые нуждаются в психотерапевтической помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приемы врачей и назначенные ими лекарства. Заявление и чеки, подтверждающие расходы, принимают в ГУК-309. Услуги психологов и коучей не компенсируются», — отметили в вузе. Ранее агентство писало, что Уральский федеральный университет выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана. Финансовой поддержкой станет единовременная выплата по 25 тысяч рублей. Кроме всего, студенты из Афганистана могут рассчитывать на правовую помощь.