25 сентября 2022

Свердловский вуз оплатит студентам услуги психотерапевта

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студентам окажут психотерапевтическую поддержку Фото:

Уральский федеральный университет окажет финансовую поддержку студентам, которые нуждаются в психотерапевтической помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приемы врачей и назначенные ими лекарства. Заявление и чеки, подтверждающие расходы, принимают в ГУК-309. Услуги психологов и коучей не компенсируются», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что Уральский федеральный университет выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана. Финансовой поддержкой станет единовременная выплата по 25 тысяч рублей. Кроме всего, студенты из Афганистана могут рассчитывать на правовую помощь.

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Уральский федеральный университет окажет финансовую поддержку студентам, которые нуждаются в психотерапевтической помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Студентам очной бюджетной формы обучения можно получить до 15 000 материальной помощи на психотерапевтическую поддержку: приемы врачей и назначенные ими лекарства. Заявление и чеки, подтверждающие расходы, принимают в ГУК-309. Услуги психологов и коучей не компенсируются», — отметили в вузе. Ранее агентство писало, что Уральский федеральный университет выделит более полумиллиона рублей на поддержку студентов из Афганистана. Финансовой поддержкой станет единовременная выплата по 25 тысяч рублей. Кроме всего, студенты из Афганистана могут рассчитывать на правовую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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