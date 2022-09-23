Власти Нижнего Тагила призвали жителей с мобилизационным предписанием немедленно прийти в военкомат

24 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

При этом в предписании может отсутствовать информация о сроках явки и адресов прибытия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижнем Тагиле (Свердловская область) всех граждан, имеющих мобилизационное предписание, вклеенное в военный билет, призвали незамедлительно явиться в военный комиссариат. При этом в предписании может отсутствовать информация о сроках явки и адресов прибытия, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Внимание, граждане Нижнего Тагила! Просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военкомат по адресу: улица Бажова, дом 5», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. Такой информацией поделился исполняющий обязанности Пышминского городского округа Андрей Варлаков. По его словам, первая волна мобилизации должна закончиться 4 октября. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) всех граждан, имеющих мобилизационное предписание, вклеенное в военный билет, призвали незамедлительно явиться в военный комиссариат. При этом в предписании может отсутствовать информация о сроках явки и адресов прибытия, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Внимание, граждане Нижнего Тагила! Просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военкомат по адресу: улица Бажова, дом 5», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. Такой информацией поделился исполняющий обязанности Пышминского городского округа Андрей Варлаков. По его словам, первая волна мобилизации должна закончиться 4 октября. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.