Власти Нижнего Тагила призвали жителей с мобилизационным предписанием немедленно прийти в военкомат

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) всех граждан, имеющих мобилизационное предписание, вклеенное в военный билет, призвали незамедлительно явиться в военный комиссариат. При этом в предписании может отсутствовать информация о сроках явки и адресов прибытия, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание, граждане Нижнего Тагила! Просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военкомат по адресу: улица Бажова, дом 5», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. Такой информацией поделился исполняющий обязанности Пышминского городского округа Андрей Варлаков. По его словам, первая волна мобилизации должна закончиться 4 октября. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса.
Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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