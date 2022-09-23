Полицейские останавливали людей, гуляющих на улице, чтобы проверить документы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Общественники движения «Весна», организовав в Екатеринбурге на улице Вайнера незаконный митинг против частичной мобилизации, подставили местных жителей. По словам журналиста URA.RU, полицейские задерживают граждан, которые не участвовали в акции, а просто гуляли.

«На улице Вайнера очень много людей просто гуляет. Люди не участвуют в митинге. Но полицейские в хаотичном порядке хватают людей и уводят», — сообщил корреспондент. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснял URA.RU, что полиция будет реагировать в рамках закона. Также он предупредил, что незнание законов не освобождает от ответственности.

По оценке корреспондента URA.RU, на акции задержали в несколько раз меньше человек, чем на предыдущем митинге. «Людей уводили в автобус для проверки документов. Однако большую часть уже отпустили», — пояснил журналист.

Незаконная акция против частичной мобилизации граждан началась в Екатеринбурге на улице Вайнера 24 сентября в 17:00 по местному времени. Но изначально место проведения акции было другим. Митинг планировался на площади Труда. Но буквально за полчаса до начала акции, локация сменилась на людное место рядом с торговым центром «Пассаж».

Акция была запланирована еще 21 сентября. Источники URA.RU в силовых структурах ранее сообщали, что к участникам аналогичной акции в Тюмени будут применены самые строгие меры. По словам инсайдеров, горожане, вышедшие на несогласованную акцию, рискуют быть автоматически зачисленными в ряды участников спецоперации.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU