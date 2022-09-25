Жители ЛДНР в Перми на референдуме поблагодарили Россию за помощь. Видео

26 сентября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Люди надеются, что все получится, и ЛДНР войдет в состав РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Пришедшие для участия в референдуме временные переселенцы из ЛДНР в Перми со слезами на глазах благодарят Россию за помощь и защиту. И надеются, что референдум остановит восьмилетний геноцид русских на Донбассе. Видео с мнениями публикует в своем telegram-канале избирком Пермского края. «Спасибо вам большое, что защищаете нас помогаете нам во всем. Я очень рада», — срывающимся голосом говорит одна из участниц в видео от избиркома. Жители не стали называть свои имена. Они беспокоятся о родственниках. Но все они едины во мнении: провести референдум надо было уже давно. «Мы приехали в Россию в 2014 году. И я не жалею, что живу здесь уже восемь лет. Конечно, у нас большие надежды, что все получится и мы будем в составе РФ», — рассказывает женщина средних лет. «Я очень рад. Но переживаю, что будет в будущем. Уверен, что референдум пройдет положительно. Все хотят остановить то, что сейчас происходит. Надеемся, референдум этому поспособствует», — отметил молодой мужчина. В крайизбиркоме отмечают, что «проходящие референдумы вызывают у их участников массу эмоций». Голосование проходит с 23 по 27 сентября. В Перми участки работают в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырская, 96. Зарубежная комиссия выезжает также во все территории региона для организации голосования. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение геноцида русских на Донбассе со стороны украинского режима. Освобожденные территории сейчас проводят референдум о вхождении в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пришедшие для участия в референдуме временные переселенцы из ЛДНР в Перми со слезами на глазах благодарят Россию за помощь и защиту. И надеются, что референдум остановит восьмилетний геноцид русских на Донбассе. Видео с мнениями публикует в своем telegram-канале избирком Пермского края. «Спасибо вам большое, что защищаете нас помогаете нам во всем. Я очень рада», — срывающимся голосом говорит одна из участниц в видео от избиркома. Жители не стали называть свои имена. Они беспокоятся о родственниках. Но все они едины во мнении: провести референдум надо было уже давно. «Мы приехали в Россию в 2014 году. И я не жалею, что живу здесь уже восемь лет. Конечно, у нас большие надежды, что все получится и мы будем в составе РФ», — рассказывает женщина средних лет. «Я очень рад. Но переживаю, что будет в будущем. Уверен, что референдум пройдет положительно. Все хотят остановить то, что сейчас происходит. Надеемся, референдум этому поспособствует», — отметил молодой мужчина. В крайизбиркоме отмечают, что «проходящие референдумы вызывают у их участников массу эмоций». Голосование проходит с 23 по 27 сентября. В Перми участки работают в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырская, 96. Зарубежная комиссия выезжает также во все территории региона для организации голосования. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение геноцида русских на Донбассе со стороны украинского режима. Освобожденные территории сейчас проводят референдум о вхождении в состав РФ.