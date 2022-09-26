Пермский завод примет на работу специалиста по мобилизации

27 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Специалисту по мобилизации на предприятии предлагают зарплату от 35 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России ОАО Пермский телефонный завод «Телта» примет на работу специалиста по мобилизации. Ему предлагают заработную плату от 35 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии предприятие разместило на сайте Headhunter. «Начальник второго отдела. Обязанности: организация и проведение мероприятий по ведению мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с нормативным правовым регулированием. Разработка мобилизационных планов и заданий предприятия с проведением расчетов по экономической составляющей. Осуществление и реализация функций режимно-секретного подразделения по мобилизационной работе, ведение секретного делопроизводства, отчет в вышестоящие организации», — указано в объявлении. Уточняется, что сотрудник должен иметь высшее экономическое образование, опыт работы в мобилизационном отделе. Кроме того, он обязан знать необходимые федеральные законы, указы президента РФ, постановления и распоряжения представительной и исполнительной власти. Уровень предлагаемой заработной платы — от 35 тысяч рублей. Ответившая URA.RU на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, сообщила, что вся дополнительная информация о вакансии будет предоставлена строго при личном собеседовании. Пермское ОАО «Телта» является российским разработчиком и производителем средств связи, в том числе полевых и специальных телефонных аппаратов, а также зарядных станций для электромобилей. На сайте предприятия и на сервисе Headhunter сейчас размещено 38 активных вакансий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми объявило о наборе сотрудников предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Стар». Обязательное требование к кандидатам — наличие опыта работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ОАО Пермский телефонный завод «Телта» примет на работу специалиста по мобилизации. Ему предлагают заработную плату от 35 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии предприятие разместило на сайте Headhunter. «Начальник второго отдела. Обязанности: организация и проведение мероприятий по ведению мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с нормативным правовым регулированием. Разработка мобилизационных планов и заданий предприятия с проведением расчетов по экономической составляющей. Осуществление и реализация функций режимно-секретного подразделения по мобилизационной работе, ведение секретного делопроизводства, отчет в вышестоящие организации», — указано в объявлении. Уточняется, что сотрудник должен иметь высшее экономическое образование, опыт работы в мобилизационном отделе. Кроме того, он обязан знать необходимые федеральные законы, указы президента РФ, постановления и распоряжения представительной и исполнительной власти. Уровень предлагаемой заработной платы — от 35 тысяч рублей. Ответившая URA.RU на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, сообщила, что вся дополнительная информация о вакансии будет предоставлена строго при личном собеседовании. Пермское ОАО «Телта» является российским разработчиком и производителем средств связи, в том числе полевых и специальных телефонных аппаратов, а также зарядных станций для электромобилей. На сайте предприятия и на сервисе Headhunter сейчас размещено 38 активных вакансий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми объявило о наборе сотрудников предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Стар». Обязательное требование к кандидатам — наличие опыта работы.