На российско-казахстанской границе открылся мобилизационный пункт

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Мобилизационный пункт открыт на границе с Казахстаном в районе пропускного пункта «Караузек» Фото:
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Мобилизация в России

В районе пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернут мобильный призывной пункт. Об этом сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов.

«Около пропускного пункта „Караузек“ на границе России с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал Бисенов в своем telegram-канале. Отмечается, что те, кто получил документ не смогут выехать за пределы России на основании Указа о частичной мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

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В районе пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернут мобильный призывной пункт. Об этом сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. «Около пропускного пункта „Караузек“ на границе России с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал Бисенов в своем telegram-канале. Отмечается, что те, кто получил документ не смогут выехать за пределы России на основании Указа о частичной мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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