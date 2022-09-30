На российско-казахстанской границе открылся мобилизационный пункт

30 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Мобилизационный пункт открыт на границе с Казахстаном в районе пропускного пункта «Караузек» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В районе пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернут мобильный призывной пункт. Об этом сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. «Около пропускного пункта „Караузек“ на границе России с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал Бисенов в своем telegram-канале. Отмечается, что те, кто получил документ не смогут выехать за пределы России на основании Указа о частичной мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

В районе пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернут мобильный призывной пункт. Об этом сообщил глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов. «Около пропускного пункта „Караузек“ на границе России с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал Бисенов в своем telegram-канале. Отмечается, что те, кто получил документ не смогут выехать за пределы России на основании Указа о частичной мобилизации. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.