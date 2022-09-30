Мобилизованным свердловчанам торжественно вручили автоматы. Видео

30 сентября 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Мобилизованным в Свердловской области вручили автоматы АК-74 (фото их архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Более ста мобилизованным свердловчанам торжественно вручили боевые автоматы АК-74. Церемония вручения стрелкового оружия состоялась в окружном учебном центре в Елани. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. «Прошла торжественная церемония вручения оружие мобилизованным гражданам. Более 100 человек в Свердловской области получили автоматы АК-74», — говорится в сообщении. Командир мотострелкового полка после церемонии передачи штатного вооружения сказал, что оружие получил каждый военный, в дальнейшем все будут проходить подготовку и выполнять поставленные задачи. «Начиная с разборки-сборки, непосредственное выполнение стрельб, также тактические действия на поле боя как в обороне, так и в наступлении», — пояснил командир. При этом командир добавил, что время на подготовку мобилизованных граждан есть. «Все мобилизованные проходили службу в разных частях, на разных должностях. Подготовка у личного состава разная, но у нас есть время, чтобы всех привести к уровню военнослужащего по контракту ВС РФ», — сказал командир. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Более ста мобилизованным свердловчанам торжественно вручили боевые автоматы АК-74. Церемония вручения стрелкового оружия состоялась в окружном учебном центре в Елани. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. «Прошла торжественная церемония вручения оружие мобилизованным гражданам. Более 100 человек в Свердловской области получили автоматы АК-74», — говорится в сообщении. Командир мотострелкового полка после церемонии передачи штатного вооружения сказал, что оружие получил каждый военный, в дальнейшем все будут проходить подготовку и выполнять поставленные задачи. «Начиная с разборки-сборки, непосредственное выполнение стрельб, также тактические действия на поле боя как в обороне, так и в наступлении», — пояснил командир. При этом командир добавил, что время на подготовку мобилизованных граждан есть. «Все мобилизованные проходили службу в разных частях, на разных должностях. Подготовка у личного состава разная, но у нас есть время, чтобы всех привести к уровню военнослужащего по контракту ВС РФ», — сказал командир. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).